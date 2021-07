Protestcamp-Teilnehmer aus Goldenstedt: 100 Tierschützer blockieren Wiesenhof-Zentrale in Visbek

Visbek Mehr als 100 Tierrechtschützer haben nach Polizeiangaben seit Donnerstagvormittag die Firmenzentrale der PHW-Gruppe in Visbek blockiert. Bekannter ist das Unternehmen unter seiner Marke „Wiesenhof“. Bisher verlaufe der Aufmarsch friedlich, sagte eine Sprecherin der Polizei am Mittag. Die Sprecherin des Bündnisses „Gemeinsam gegen die Tierindustrie“, Franziska Klein, sprach von rund 200 Demonstrierenden.

Auf dem Weg zur Zentrale hätten die Demonstrierenden die vorgegebene Route verlassen und seien über ein Feld gezogen, sagte die Polizeisprecherin. Außerdem sei ein hölzernes Tor mit Farbe besprüht worden. Die Polizei sei vor Ort und beobachte das Geschehen.

„PHW steht als größter deutscher Geflügelkonzern stellvertretend für die Tierindustrie“, sagte Klein. Die Milliardenprofite dieser Unternehmen beruhten auf Gewalt und Ausbeutung. PHW töte jährlich mehr 300 Millionen Hühner und Puten, die zuvor in Mastanlagen gelitten hätten.

Der Demonstrationszug war am Morgen im nahegelegenen Protestcamp der Tierschützer in Goldenstedt gestartet. Seit Montag diskutieren dort knapp 300 Menschen über Wege, wie die Landwirtschaft auf eine bio-vegane Produktion ohne Tiere umgestellt werden kann. Das Camp endet am Sonnabend.

Die PHW-Gruppe hatte in den vergangenen Wochen die Sicherheitsmaßnahmen ihrer Firmenzentrale massiv verstärkt. Das Gelände ist mit Flutlicht und einem Stacheldrahtzaun, sowie einem mehrere Meter hohen hölzernen Zugangstor gesichert.

Die Polizei warnte unterdessen vor hartnäckigen Gerüchten in der Bevölkerung, nach denen es zu massiven Straftaten von Camp-Teilnehmern gekommen sei. „Dies kann die Polizei nicht bestätigen“, hieß es in einer Pressemitteilung der Polizei. „Wir bitten die Bevölkerung, sich nicht an Gerüchten zu beteiligen.“ Es lägen keinerlei Erkenntnisse vor, dass von den Versammlungen oder deren Teilnehmern eine Gefährdung für die Bevölkerung ausgeht.