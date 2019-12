Vorgedruckter Zahlschein erleichtert das Spenden

Seelisch kranke Kinder aus dem Oldenburger Land stehen in diesem Jahr im Mittelpunkt der NWZ-Weihnachtsaktion. Für sie soll an der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie ein Musikhaus gebaut werden, um die musiktherapeutische Arbeit zu verbessern.

Viele Leserinnen und Leser der „Nordwest-Zeitung“ haben durch ihre Spenden bereits gezeigt, dass ihnen das Thema wichtig ist.

Um das Überweisen von Spenden zu erleichtern, liegt an diesem Samstag ein vorgedruckter Zahlschein in der Zeitung. Die Empfängerdaten sind dabei schon eingetragen. Wer sich an der NWZ-Weihnachtsaktion mit einer eigenen Spende beteiligen möchte, braucht also nur noch den Spendenbetrag und die Angaben zum eigenen Konto eintragen.

Das gespendete Geld wird ohne jeden Abzug für den angegebenen Spendenzweck eingesetzt. Das ist möglich, weil bei der NWZ-Weihnachtsaktion keinerlei Verwaltungskosten oder ähnliche Ausgaben anfallen. Diese Gelder werden vom Verlagshaus übernommen. Abgewickelt wird die Weihnachtsaktion über die gemeinnützige NWZ-Stiftung, die sowohl von Wirtschaftsprüfern als auch von der staatlichen Stiftungsaufsicht kontrolliert wird.