Wangerooge Sie hebt den Inselschutz für Wangerooge auf ein neues Niveau: Die über fünf Jahre vorangetriebene Erhöhung und Verstärkung des Dorf- und Ostgrodendeichs startet jetzt in die finale Bauphase. Beim letzten Bauabschnitt rücken die Fertigstellung des Deichverteidigungs- und Deichkronenwegs sowie der naturnahe Rückbau der Baustelleninfrastruktur in den Blick.

Seit 2014 wird an der Verbesserung des Sturmflutschutzes der Insel gearbeitet. Das Land Niedersachsen stellt jährlich entsprechende Mittel zur Verfügung. „Das Investitionsvolumen beträgt allein in diesem Jahr rund 1,5 Millionen Euro“, sagt Prof. Frank Thorenz, Leiter der für die Sicherung der Ostfriesischen Inseln zuständigen Betriebsstelle Norden-Norderney des Niedersächsischen Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN).

Mit dem Geld werden am Ostgrodendeich in den kommenden Monaten fast ein Kilometer Deichverteidigungsweg mit drei Metern Breite und 900 Meter Deichkronenweg mit einer Breite von zwei Metern gebaut. Deichverteidigungswege spielen im Sturmflutfall eine wichtige Rolle: „Sie ermöglichen es, dass Einsatzkräfte und Material schnell an gefährdete Deichabschnitte gelangen“, erklärt Frank Thorenz. Dazu werden am Ostgrodendeich auch zwei Deichquerungen eingerichtet. Zudem wird Gras angesät – die Deichbegrünung schützt den eigentlichen Deichkörper zusätzlich.

Im Gegensatz zum im vergangenen Jahr abgeschlossenen Erd- und Deckwerksbau, für den umfangreiche Transporte über einen im Watt errichteten Sanddamm erfolgten, werden die nun benötigten Baumaterialien auf regulärem Weg zur Baustelle geschafft: Der Transport der Pflastermaterialien erfolgt über den Hafen und die Inselbahn. Die sichtbaren Spuren der mehrjährigen Küstenschutz-Großbaustelle sollen im Oktober verschwunden sein: Bis dahin sind der Rückbau der Lagerplätze für Baumaterial und des Baucamps geplant.

Beim Deichbau hat der NLWKN auch den empfindlichen Naturraum im Blick: So werden Renaturierungsmaßnahmen im Ostinnengroden in diesem Jahr durch weitere Wasser-Regulierung optimiert. „Ziel ist, den wertvollen Lebensraum im Ostinnengroden für seltene Pflanzen- und Vogelarten wie Orchideen und Wiesenbrüter weiter zu verbessern“, so Thorenz.

Nach Abschluss der Gesamtmaßnahmen im Herbst wird die Sturmflutsicherheit an der Wattseite der Insel Wangerooge erheblich verbessert sein, heißt es beim NLWKN. Ab Herbst ist der Deich dann wieder vollständig für Fußgänger und Radfahrer passierbar.

„Wangerooge ist aufgrund seiner Lage den Wirkungen von Gezeiten und Stürmen besonders stark ausgesetzt. Die nun zum Abschluss kommende Baumaßnahme wird den Schutz der Insel nachhaltig verbessern“, sagt Umweltminister Olaf Lies.