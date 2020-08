Kabelhersteller Aus Ramsloh: Dr. Michael Fries neu in Spitze von Waskönig + Walter

Ramsloh /Oldenburg Bei der Kabel-Gruppe Waskönig + Walter in Ramsloh (Kreis Cloppenburg) wurden Weichen für die Zukunft gestellt: Dr. Michael Fries (52) wurde zum neuen Geschäftsführer berufen. Er tritt dort die Nachfolge des geschäftsführenden Gesellschafters Michael Waskönig (67) an. Dieser wechsele in den Beirat und übernehme dort den Vorsitz, teilte das Familienunternehmen mit.

Michael Waskönig ist seit 1979 in der Firma tätig, die von seinem Vater Peter Waskönig aufgebaut worden war. Ab 1991 führte Michael Waskönig das Unternehmen mit seinem Bruder Jörg. Michael Waskönig engagierte sich auch viele Jahre im Präsidium des Arbeitgeberverbandes Nordmetall und im Branchenverband ZVEI

Fries wird in der Geschäftsführung, der auch Jörg Waskönig und Stefan Nestler angehören, Vertrieb, Marketing und IT verantworten. Der „B2B“-Spezialist ist in der Region schon bekannt: Bevor Fries zuletzt Vorsitzender der Geschäftsführung der Onlineprinters-Gruppe (Fürth) war, gehörte er zum Vorstand von Cewe in Oldenburg.

Er hatte sich bereits im Beirat von Waskönig + Walter engagiert.