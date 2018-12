Westerstede /Bad Zwischenahn Die Ammerland-Klinik in Westerstede bekommt einen neuen Chef: Axel Weber wird zum 1. Juli 2019 Hauptgeschäftsführer. Das haben Verwaltungsrat und Kreistag einstimmig beschlossen. Weber folgt auf Robert Hoffmeister, der im April 65 Jahre alt wird und Ende Juni in den Ruhestand geht.

Weber ist seit zehn Jahren Geschäftsführer der Karl-Jaspers-Klinik. Zuvor war der Diplom-Kaufmann u.a. auch Geschäftsführer des St.-Marien-Hospitals in Friesoythe.

„Axel Weber ist für uns die Idealbesetzung – und das nicht nur aufgrund seiner reichen Erfahrung mit Krankenhäusern an mehreren Standorten“, so die Verwaltungsratsvorsitzende Maria Bruns. Landrat Jörg Bensberg betonte die gute Vernetzung Webers im Gesundheitswesen in der Region.

Die Ammerland-Klinik ist eines der wichtigsten Krankenhäuser im Nordwesten mit überregionalem Einzugsgebiet. Derzeit hat sie 375 Betten und 1280 Mitarbeiter. Die Klinik macht jährlich über 100 Millionen Euro Umsatz und gilt als wirtschaftlich sehr gesund. Seit Juni 2008 kooperiert sie in einem bundesweit einmaligen Projekt mit dem im selben Gebäudekomplex angesiedelten Bundeswehrkrankenhaus. Gemeinsam bilden beide Häuser das „Klinikzentrum Westerstede“.