Westerstede Das Interesse ist riesengroß: Bis auf den letzten Platz besetzt ist die NWZ-Podiumsdiskussion zum Thema „Bauernkrise“ heute um 18 Uhr im Dannemann-Forum in Westerstede. Einlass zu der Veranstaltung ist bereits eine Stunde zuvor um 17 Uhr. Auch für Gäste von außerhalb sind ausreichend Parkplätze vorhanden – entweder unmittelbar am Dannemann-Forum, Zufahrt Norderstraße, oder aber in fußläufiger Nähe auf dem Parkplatz am Albert-Post-Platz am Rathaus. Einheimische Besucher der Veranstaltung sollten dennoch möglichst auf das Auto verzichten.

Die Existenznöte der Bauern, massive Proteste weiter Teile ihres Berufsstandes, unterschiedliche Auffassungen über die Reaktionen darauf einzelner Organisationen wie „Land schafft Verbindung“ (LsV) und Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) stehen im Mittelpunkt des Abends.

Für viel Sachverstand bei der Veranstaltung sorgen die niedersächsische Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast, Landvolkpräsident Albert Schulte to Brinke, Landvolkbezirksvorsitzender Hubertus Berges aus Cloppenburg, Wirtschaftsethiker Nick Lin-Hi von der Universität Vechta, Ottmar Ilch­mann, Landesvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL), Gunda Bruns, AbL-Vorstandsmitglied und LSV-Sprecher Jan-Bernd Stolle. Moderieren wird die Veranstaltung der preisgekrönte NWZ-Chefreporter Karsten Krogmann.

Für alle Interessenten, die keine Karten für die Veranstaltung mehr bekommen haben, plant die NWZ die Aufzeichnung eines Videos, das auf NWZonline zu sehen ist.