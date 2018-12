Wiesmoor Mitten in der winterlich-grauen Landschaft blüht ein leuchtendes Farbenmeer. Gelb, zartes Rosa, knalliges Pink, der überwiegende Teil jedoch erstrahlt in sattem Rot. Auf 30 000 Quadratmetern wachsen in der Gärtnerei Dehne im ostfriesischen Wiesmoor Weihnachtssterne in allen Größen und Farben. Für viele Menschen gehören diese zur Adventszeit wie Plätzchen und Glühwein. Doch der Absatz bröckelt. Neue Züchtungen, hippere Farben und mehr Nachhaltigkeit sollen das mitunter altbackene Image aufpolieren.

Seit den 1960er Jahren schmückt die ursprünglich aus Mittelamerika stammende Pflanze mit den sternförmigen Blättern in Deutschland die weihnachtlichen Wohnzimmer. „Der Weihnachtsstern ist die klassische Weihnachtsblume“, sagt Peter Tiede-Arlt, Versuchsleiter für Zierpflanzen bei der Landwirtschaftskammer (LWK) Nordrhein-Westfalen. Zumindest gilt das für Deutschland, die Niederlande und Italien. In anderen Ländern wird er das ganze Jahr über gekauft.

Etwa 32 Millionen Weihnachtssterne haben die deutschen Blumenhändler, Bau- und Supermärkte nach Angaben der Marketing-Initiative „Stars for Europe“ in der vergangenen Saison verkauft: ein Rückgang von 20 Prozent in den vergangenen zehn Jahren, sagt Rainer Krämer von der Initiative. Er erklärt das vor allem mit dem geringeren Interesse an blühenden Zimmerpflanzen insgesamt, deren Verkauf im selben Zeitraum um 25 Prozent gesunken ist. „Wir haben gesehen, dass der Standardstern an Image verloren hat“, sagt Dirk Ludolph, Zierpflanzenexperte der LWK Niedersachsen. Einst war der Weihnachtsstern die Topfpflanze Nummer eins in Deutschland, inzwischen hat die Orchidee ihn überholt. Besondere Formen und Züchtungen wie gedrehte Stämmchen oder Blätter in Knallpink sollen nun wieder mehr Käufer – vor allem auch junge Leute – ansprechen.

Für die Gärtnereien bedeutet das mehr Handarbeit. Gleichzeitig stagnieren die Preise für die Weihnachtssterne. „Man bekommt ihn an jeder Ecke – auch beim Discounter“, sagt Experte Tiede-Arlt. Rund 700 Betriebe ziehen laut Statistischem Bundesamt in Deutschland Weihnachtssterne auf, die meisten davon in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern.

Die Gärtnerei Dehne gehört nach eigenen Angaben zu einer der größten für Topfpflanzen in Deutschland. 1966 haben die Eltern von Lars Dehne (44) den Betrieb gegründet. Den Weihnachtsstern hatte sie von Anfang an im Sortiment. Auch der Sohn setzt weiter auf ihn – jedoch mehr aus Tradition. „Wir sind froh, wenn das kostendeckend ist“, sagt er. „Der Weihnachtsstern ist ein Produkt fürs vierte Quartal, um in der verkaufsschwachen Zeit die Gewächshäuser auszulasten.“

Tiede-Arlt sieht den größten Trend beim Weihnachtsstern in der nachhaltigen Produktion: „Der Weihnachtsstern ist sehr emotional besetzt. Da will keiner eine Pflanze auf dem Tisch stehen haben, die mit irgendwas belastet ist oder einen schlechten CO2-Fußabruck hat.“