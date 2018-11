Wildeshausen Gänse, Kaltblutpferde und Schafe – in Wildeshausen wird an diesem Sonntag, 11. November, im wahrsten Sinne des Wortes tierisch etwas los sein. Der Handels- und Gewerbeverein (HGV) Wildeshausen organisiert in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing den 15. Gänsemarkt. Die Geschäfte in der Innenstadt öffnen an dem verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr. 70 Institutionen und Einrichtungen rund um die Themen Natur, Landwirtschaft und altes Handwerk präsentieren sich auf dem Marktplatz, der Hunte- und Westerstraße. In der Huntestraße gibt es Indianertänze, die Rettungshundestaffel Aurich gewährt in der Westerstraße Einblick in ihre Arbeit.

