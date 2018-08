Wildeshausen /Oldenburger Land Karsten Specht nimmt eine Karaffe und gießt glasklares Leitungswasser in ein Glas. Heute scheint die Handlung des Geschäftsführers des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes (OOWV) banal, doch vor 70 Jahren war daran in der Wesermarsch noch gar nicht zu denken.

Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg suchten viele Flüchtlinge Obdach auf dem Land. Sie gewannen ihr Trinkwasser aus Hausbrunnen oder fingen Regenwasser auf, berichtete Verbandsvorsteher und Frieslands Landrat Sven Ambrosy (SPD). Besonders das brackige Wasser in der Wesermarsch sei problematisch gewesen, so Ambrosy. Heute versorgt der OOWV mit 15 Wasserwerken die Region vom Dollart bis an den Dümmer mit frischem Trinkwasser und kümmert sich auch um das Abwasser.

Das 70-jährige Bestehen feierte der Verband mit 150 Gästen, darunter Vertreter aus Politik und Wirtschaft, bei einem Festakt in Wildeshausen. Dort wurde eine neue Betriebsstelle eingeweiht.

Die große Sorge aktuell sei, dass trockene Sommer und Starkregen häufiger werden, sagte der niedersächsische Minister für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz, Olaf Lies (SPD, Sande). Aber der OOWV habe gezeigt, dass der Verband auch diese Herausforderung meistern könne. Auch der niedersächsische Landwirtschaftskammerpräsident Gerhard Schwetje betonte, dass nach der Hitze in diesem Sommer die Versorgung der Tiere mit Nahrung höchste Priorität habe.

Der Verband richtet seinen Blick in die Zukunft. Der niedersächsische Minister für Wissenschaft und Kultur, Björn Thümler (CDU, Berne), hob hervor, dass der OOWV der „Think Tank der deutschen Wasserwirtschaft“ sei und sich offen für Neues zeige. Aus diesem Grund erklärte Riina Leminsky, Leiterin der Wirtschaftsförderung Estland, in ihrem Vortrag, was der OOWV vom voll digitalisierten Estland, das ungefähr die Größe von Niedersachsen hat, lernen kann. „Wir müssen in der Zukunft eine intelligente Wasserwirtschaft hinbekommen“, sagte OOWV-Geschäftsführer Specht.