Wilhelmshaven Kaum eine Persönlichkeit der Stadt steht für die ereignisreiche Geschichte der Stadt Wilhelmshaven so symptomatisch wie der Sozialdemokrat Paul Hug. Als gelernter Schlosser machte der aus Heilbronn stammende Hug sich auf die Wanderschaft und kam nach mehreren Stationen nach Hannover. Dort wurde er auf die Sozialdemokratie aufmerksam. 1880 kam er nach Wilhelmshaven, wo er als Schlosser auf der Kaiserlichen Werft tätig wurde. Durch die Sozialistengesetze Bismarcks verfolgt, nutzten die Sozialdemokraten Vereine als Deckmantel für ihre Treffen. Hug wurde Vorsitzender des Gesangvereins „Frohsinn“.

1887 wurde Hug wegen sozialdemokratischer Umtriebe von der Werft entlassen. Er wurde Betreiber der Gastwirtschaft „Arche“ im oldenburgischen Bant. 1888 übernahm er die Leitung des „Norddeutschen Volksblatts“. Er war im Gemeinderat von Bant und 1899 Abgeordneter des Oldenburgischen Landtags.

Als Abgeordneter war er auch maßgeblich beteiligt am Übergang vom Großherzogtum zur Demokratie 1918. Hug war Mitglied der provisorischen Regierung, die nach der Abdankung des Oldenburger Großherzogs Friedrich August (1852-1931) die Geschäfte führte. Vor allem war er der gemäßigte Part gegenüber dem linkssozialistischen Bernhard Kuhnt (1876-1946), der zwar der Präsident des Arbeiter- und Soldatenrats war, aber sich nicht gegen den Mehrheitssozialdemokraten Hug durchsetzen konnte.

Hug wurde besoldeter Stadtrat in Rüstringen (zu Oldenburg) und in die Weimarer Nationalversammlung gewählt. Von 1926 bis 1929 war er Oberbürgermeister von Rüstringen. Die Nationalsozialisten kürzten ihm 1933 seine Pension. Er starb 1934 bei seiner Tochter in München. Seine Urne wurde auf dem Wilhelmshavener Friedhof Friedenstraße beigesetzt.