Arbeiten an neuer Ufereinfassung: Wilhelmshavens Wasserseite soll schöner werden

Wilhelmshaven Wilhelmshavens Wasserseite soll schöner werden. Wie die Stadt jetzt mitteilte, werden die Bauarbeiten für die geplante Neugestaltung der Uferkante samt Treppenanlage am Großen Hafen im Januar beginnen.

Das Projekt haben die Stadt und die Stadtwerke-Verkehrsgesellschaft Wilhelmshaven GmbH gemeinsam geplant und vorangetrieben. Neu gestaltet wird die Ufereinfassung an der Nord-Gazelle-Brücke am Großen Hafen, das ist der Bereich in Verlängerung des Bontekais unmittelbar vor dem Küstenmuseum und dem Studiotheater „TheOs“.

Museumsschiffe

An dem knapp 210 Meter langen Uferbereich wird ein Wasserplatz einschließlich einer Treppenanlage und einer neuen Ufereinfassung hergestellt. Wasserseitig entstehen Liegeplätze für die beiden städtischen Museumsschiffe „Kapitän Meyer“ und Feuerschiff „Weser“. Die beiden Museumsschiffe sind wichtige Bestandteile des Tourismuskonzepts der Stadt Wilhelmshaven. Ihren Erhalt hatten Gastronomie- und Tourismusbetriebe immer wieder gefordert.

Die Treppenanlage besteht aus 52 individuell gefertigten Stufen mit Sitzflächen und ist als reine Aufenthaltsfläche geplant. Diese Treppenanlage soll ausschließlich zum Verweilen am Wasser dienen.

Die Bauarbeiten beginnen im Januar mit dem Einrichten der Baustelle. Dazu werden nach Angaben der Stadt das vorhandene Pflaster und die Böschung zurückgebaut sowie ein Rammgraben hergestellt. Anschließend werden entlang der Ufereinfassung neue Spundwände von der Wasserseite aus mit schwimmendem Gerät eingebracht.

Im künftigen Treppenbereich werden die Spundwände zusätzlich mit Mikropfählen rückwärtig verankert. Wasserseitig sollen vor die Spundwände Stahlrohrpfähle eingebracht werden, die als Auflager für die neue Treppenanlage dienen. Parallel hierzu finden Stahlbauarbeiten statt.

Barrierefreier Zugang

Sobald die Spundwände stehen, werde im westlichen Bereich ein neues Deckwerk zwischen Promenade und wasserseitiger Spundwand eingebaut. Zeitgleich werden die Treppenelemente auf die Stahlrohrpfähle gebaut.

Als letzte Arbeitsschritte soll das neue Treppengeländer montiert und ein neues Pflaster im Bereich der Promenade verlegt werden. Das Projekt wird nach Angaben der Stadt durch ein Ingenieurbüro für Inklusion begleitet. Ein barrierefreier Zugang soll allen Nutzergruppen das Verweilen am Wasser ermöglichen.

Die Ufersanierung zwischen der Straße „Am Großen Hafen“ und der Deichbrücke ist für die nächsten Jahre geplant. Auf diesen etwa 600 Metern sollen zwei Treppenplätze mit Rampen entstehen.