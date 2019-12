Wilhelmshaven /Berlin Die Deutsche Umwelthilfe (DUH), zuletzt vor allem dadurch bekannt geworden, dass sie Dieselfahrverbote in deutschen Innenstädten erwirken konnte, geht gegen das geplante Flüssiggas-Terminal in Wilhelmshaven vor. Am Dienstag legte sie in Berlin ein Rechtsgutachten vor, wonach die Anlage aus Sicherheits- und Umweltgründen „nicht genehmigungsfähig“ sei. Sie forderte einen sofortigen Planungsstopp für das LNG-Terminal (Liquefied Natural Gas). Der Düsseldorfer Energiekonzern Uniper plant zusammen mit weiteren Partnern in der Außenjade eine sogenannte „Floating Storage and Regasification Unit“ (FSRU), also ein schwimmendes Terminal in Form eines LNG-Tankers mit einer Regasi­fizierungsanlage an Bord. Die Anlage soll helfen, die Energieversorgung in Deutschland zu sichern.

Die Rechtsanwältin Cornelia Ziehm, die das Gutachten für die DUH verfasst hat, argumentiert, dass sich der geplante Standort in einem Bereich befinde, in dem die Folgen durch Meeresspiegelanstieg und Zunahme extremer Sturmfluten besonders drastisch sein würden. Darüber hinaus lägen in unmittelbarer Nähe Gebiete mit dem höchsten naturschutzfachlichen Schutzstatus überhaupt. Das LNG-Terminal falle jedoch unter die Kategorie „Störfallbetrieb“, für den besondere Auflagen gelten würden.