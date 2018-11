Geld für Museen an der Jade

Wilhelmshaven Der Bund wird den Um- und Ausbau des Deutschen Marinemuseums in Wilhelmshaven mit 11,6 Millionen Euro unterstützen. Das teilte die SPD-Bundestagsabgeordnete Siemtje Möller (Varel) am Donnerstag nach einer Sitzung des Haushaltsausschusses des Bundestages mit. Mit den jetzt zur Verfügung gestellten Mitteln werden großflächige Um- und Ausbauarbeiten im gesamten Bereich des Museums möglich. Bereits im Oktober war ein Zuschuss von 700 000 Euro bewilligt worden. Entsprechend groß war die Freude bei Museumsleiter Dr. Stephan Huck. Das Museum sei eines der Aushängeschilder Wilhelmshavens, sagte Siemtje Möller. 125 000 Besucher hatten 2017 das Marinemuseum besucht. Weitere 1,355 Millionen Euro bewilligte der Haushaltsausschuss für die Sanierung des Feuerschiffes Weser, ein touristischer Magnet in Wilhelmshaven.