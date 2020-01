Wilhelmshaven Begleitet von Protesten mehrerer Hundert Landwirte aus dem ganzen Nordwesten hat die niedersächsische Landesregierung am Montag ihre zweitägige Klausurtagung in Wilhelmshaven begonnen.

Ministerpräsident Stephan Weil, Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast und Umweltminister Olaf Lies stellten sich der Diskussion. Die Initiative „Land schafft Verbindung“ hatte nach dem Bekanntwerden des Tagungsortes am Wochenende zur Trecker-Demo mobilisiert. So rollten am Montag etwa 300 landwirtschaftliche Zugmaschinen aus dem gesamten Oldenburger Land, darunter allein 50 aus dem Ammerland, vor das „Atlantic Hotel“.

Das Kabinett befasst sich mit dem Thema: „Klimawandel als Chance für Niedersachsen“. Die Frage der Landwirte: Wo sind unsere Chancen? Fritz Gerken, Landwirt aus dem Wangerland: „Wir können unseren Jungs nicht mehr mit gutem Gewissen sagen: Werdet Landwirt.“ Tierwohl, Grundwasserschutz, Klimakatastrophe – die Landwirte sehen sich zu Unrecht als Tierquäler und Umweltsünder an den Pranger gestellt. Bezeichnend sei es, so Gaby Cordes (Varel), dass die Landwirtschaft als CO2-Emittent in die Pflicht genommen werden soll, obwohl sie es doch sei, die Pflanzen anbaut und damit Kohlendioxid binden.

Landwirtschaftsministerin Otte-Kinast (CDU) versicherte, dass das Land seine Bauern nicht im Stich lassen werde. Zusammen mit Umweltminister Lies (SPD) habe sie eine Stellungnahme zur neuen Düngeverordnung des Bundes verfasst, in der auf etliche Ungereimtheiten hingewiesen wird. Unstrittig sei aber, so Ministerpräsident Weil (SPD), dass beim Schutz des Grundwassers Handlungsbedarf bestehe. Die Landwirtschaft müsse sich ändern.