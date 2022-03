LNG-Terminal: Chancen-Vielfalt in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven Der Gedanke, Flüssigerdgas (LNG) per Schiff in Wilhelmshaven anzulanden und dann ins bundesdeutsche Gasnetz einzuspeisen, stammt aus den 70er Jahren. Über Jahrzehnte wurde das Thema von der DFTG (Deutsche Flüssiggas Terminal Gesellschaft) behandelt, ein Unternehmen, das inzwischen zum Energiekonzern Uniper gehört. Der Konzern hatte die Pläne im Jahr 2020 zurückgestellt, weil man angesichts der Kostensituation keinen entsprechenden Markt sah.

Drei Möglichkeiten

Inzwischen hat sich nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs alles wieder geändert. Nach der Ankündigung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), man werde schnell zwei LNG-Terminals in Wilhelmshaven und Brunsbüttel errichten, ergeben sich in Wilhelmshaven gleich drei realistische Möglichkeiten, mit der Einfuhr von Flüssiggas die Abhängigkeit von russischen Energielieferungen zu verringern.

So teilte Uniper inzwischen mit, dass man die Möglichkeit prüfe, die Planungen für ein LNG-Terminal wieder aufzunehmen. In den vergangenen Jahren waren viele Vorarbeiten für ein schwimmendes Terminal vorgenommen worden. Eine Entscheidung sei allerdings noch nicht gefallen.

Am weitesten fortgeschritten sind derzeit die Planungen des belgischen Unternehmens TES (Tree Energy Solutions), das in Wilhelmshaven den Bau einer Großanlage zur Produktion von grünem Wasserstoff plant.

Wie bereits berichtet, hatte TES bereits am Montag auf die Scholz-Rede reagiert und seine Planungen an die zuständigen Behörden von Bund und Land geschickt.

Pläne beschleunigt

Angesichts des Kriegs in der Ukraine und der neuen Debatte über Europas Energiesicherheit werde man das Projekt eines „Green Energy Hubs“ beschleunigen. Hauptziel des Vorhabens war eigentlich der Import von grünem Wasserstoff. Dieser soll unter anderem als Speichermedium für elektrische Energie, zur umweltfreundlichen Stahlproduktion und als Treibstoff für Brennstoffzellen dienen. Übergangsweise könne aber auch LNG aufgenommen werden, erklärte TES.

Die Wilhelmshavener Chancen-Vielfalt wird durch eine dritte Möglichkeit zur LNG-Anlandung ergänzt. An der großen Anlegebrücke für Rohöltanker könnte ein Schiff zur Umwandlung von verflüssigtem Gas in normales Gas fest installiert werden, an dem dann große Gas-Tanker festmachen könnten.

Großer Vorteil des Standorts Wilhelmshaven sind die guten Anschlussmöglichkeiten an das bundesdeutsche Gasnetz. Bei entsprechenden Genehmigungen könnte außerdem sehr schnell mit dem Bau begonnen werden.

Taskforce im Ministerium

Bereits an diesem Donnerstag nimmt im Niedersächsischen Umweltministerium eine sogenannte Taskforce „LNG Wilhelmshaven“ seine Arbeit auf. Dabei werden Fachleute die Planung, Genehmigung und Umsetzung der LNG-Projekte beraten, wie Umweltminister Olaf Lies (SPD) in Hannover sagte. In einem zweiten Schritt sollen weitere Ministerien sowie Vertreter von Investoren, Verbänden und Energieversorgern eingebunden werden. Ein Ministeriumssprecher stellte klar, dass für Planungen und Investitionen in erster Linie die Privatwirtschaft zuständig sei. Das Land kümmere sich um „kurze Planungswege“.