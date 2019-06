Wilhelmshaven Die Meere sind die am schlechtesten geschützten Lebensräume der Erde. Darauf weist der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) zum Tag des Meeres am 8. Juni hin. Zwar stehen laut des Statistischen Bundesamts 47 Prozent der deutschen Meeresflächen der Nord- und Ostsee unter Schutz, doch dieser sei nach wie vor unzureichend, denn selbst dort finden laut BUND bis heute flächendeckend Nutzungen statt, die eine natürliche Entwicklung und Sicherung der Gebiete auf Dauer verhindern. Rückzugsräume für die Natur gebe es kaum noch. Der BUND fordert zum Schutz der schwindenden Lebensräume und Arten unter und am Wasser sogenannte Nullnutzungszonen – Zonen, in denen jede Nutzung verboten ist. „Angesichts des dramatisch schlechten Zustands der Nordsee müssen in mindestens der Hälfte der niedersächsischen Schutzgebietsflächen umgehend alle Nutzungen ausgeschlossen werden“, fordert Susanne Gerstner, Landesgeschäftsführerin des BUND Niedersachsen. „In den anderen Teilen der Schutzgebiete müssen zeitgleich ambitionierte und im Sinne der Schutzziele nachhaltig wirksame Maßnahmen erfolgen, wie der Einsatz von ökologisch verträglicheren Fanggeräten und -methoden für den Fischfang, ein nachhaltiges und systemangepasstes Sedimentmanagement bei der Fahrrinnenunterhaltung und die Reduzierung von Unterwasserlärm.“ „Gesunde Meere sind für das Ökosystem Erde von unschätzbarer Bedeutung. Wir müssen das Meer vor unserer Küste über die Schutzgebiete hinaus wirksam vor Belastungen schützen, um es als wichtigen Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu erhalten“, so Gerstner.