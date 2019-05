Reservat sorgt die Hafenwirtschaft

Wilhelmshaven Wilhelmshaven soll die erste Stadt in Deutschland werden, in der eine Biosphärenreservats-Entwicklungszone realisiert wird. Nationalpark, Weltnaturerbe und Biosphärenreservat (Kern- und Pflegezone) im Wattenmeer werden von den Bürgern und der in der Region handelnden Wirtschaft voll akzeptiert. Ein hohes Maß an Irritation – insbesondere in der maritimen Wirtschaft – hat indes der Beschluss des Rates ausgelöst, als er sich für Kooperationsgespräche zur Aufnahme des Stadtgebietes Wilhelmshaven ins Biosphärenreservat aufzunehmen ausgesprochen hat. „Der Hafen ist die Zukunft dieser Stadt. Die maritime Wirtschaft ist Job-Motor der Region. Diese überaus hoffnungsvolle Entwicklung darf nicht unterbrochen, sondern muss weiterentwickelt werden. Wir sind da mit vielen Akteuren auf gutem Weg“, betont John H. Niemann von der Wilhelmshavener Hafenwirtschaftsvereinigung.