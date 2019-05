Wilhelmshaven Die Logistik- Unternehmensgruppe Nordfrost plant nach eigenen Angaben den Einstieg ins Fährgeschäft nach Skandinavien. Möglichst noch in diesem Jahr solle Fährverbindung nach Skandinavien mit festen Abfahrtszeiten ab Wilhelmshaven gestartet werden, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Das sieben Hektar große Hafengrundstück erfülle ideal alle nötigen Voraussetzungen, so das Logistikunternehmen. Das Gelände am Binnenhafen – in unmittelbarer Nähe zur Kaiser-Wilhelm-Brücke – verfügt es über eine Kailänge von 470 Metern mit acht bis zehn Meter Wassertiefe sowie über die benötigten Freiflächen und eine Roll-on-roll-off-Anklage (RoRo).

Nordfrost sieht Potenzial sowohl für Lastwagen, Trailer und Container als auch für Busse, Pkw und Wohnmobile. So stelle die Fähre ab Wilhelmshaven eine ökonomisch sinnvolle Verkehrsverbindung nach Skandinavien dar. Sie eigne sich für Ziele von und nach Süddeutschland und Westeuropa und biete gegenüber anderen norddeutschen Häfen die größten Einsparungen an Straßenkilometern.

Das Konzept sieht einen vierstündigen Aufenthalt im Hafen vor. Die Überfahrt dauere weniger als 20 Stunden, sodass mit einer Fähre drei Abfahrten pro Woche in jeder Richtung möglich seien. Je Fahrtstrecke könnten 60 Sattelzüge aufgenommen werden oder mehr Fahrzeuge bei entsprechend kleineren Einheiten.

Nordfrost ist Marktführer in der Tiefkühllogistik und betreibt die größte Tiefkühllagerkapazität Europas an bundesweit 40 Kühllagerstandorten. Nordfrost war auch erster Investor am Containerhafen Wilhelmshaven. Dort hat das Unternehmen 104 Millionen Euro investiert und 70 000 Quadratmeter überdachte Lagerflächen. Eine weitere Investition in ein vollautomatisches Tiefkühlhochregallager und vier Verarbeitungsstraßen im Lebensmittelbereich sind geplant.

Nach den Worten von Firmenchef Horst Bartels dürfte es Nordfrost schnell gelingen, bereits bestehende langjährige Geschäftsbeziehungen auszubauen, z.B. zu norwegischen Fischproduzenten. Gezielt könne weiteres Frachtvolumen von Skandinavien zu generiert werden. „Auch bei deutschen und europäischen Lieferanten Skandinavienverkehre zu akquirieren, ist für uns nicht die größte Herausforderung“, sagte Bartels.

Das für die Fährabfertigung vorgesehene Gelände im Inneren Hafen von Wilhelmshaven diente seit den 70er Jahren vorrangig dem Lebensmittelumschlag. Dieses Geschäft ist aber zugunsten von Containern stark zurückgegangen.