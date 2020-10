So nehmen Jugendliche Einfluss

Wilhelmshaven Mit dem Ziel, den Einfluss der Jugend zu stärken, haben sich die Hochschule Kempten und die Jade Hochschule in Wilhelmshaven zu einem Forschungsprojekt zusammengeschlossen: „Jul@“ will Jugendthemen in die Mitte der Gesellschaft rücken und sie gemeinsam mit Politik und Öffentlichkeit diskutieren. Ob in Barcamps am Rande von Konzerten, im Onlineforum oder auf dem Marktplatz – die Formate wollen die Wissenschaftler g mit Jugendlichen und Praxispartner in den Modellregionen Friesland, Ober- und Ostallgäu entwickeln.

„Als ländlich geprägte Tourismusregionen sind die drei Landkreise in besonderem Maße vom demografischen Wandel betroffen“, erklärt Projektleiterin Prof. Dr. Patricia Pfeil. Während Jugendliche in die Stadt abwandern, zögen Stammgäste im Alter bevorzugt an den langjährigen Urlaubsort.

Das Projekt „Jul@“ sucht nach Wegen, wie Jugendliche trotz sinkender Anzahl ihre Zukunft mitgestalten können. In der Zusammenarbeit aus Sozialwissenschaft, Journalismus und Informatik wollen die beiden Hochschulen gemeinsam mit haupt- und nebenberuflich tätigen Experten für Jugendthemen analoge und digitale Beteiligungsinstrumente entwickeln und diese in den Modellregionen zur Anwendung bringen.

Im Rahmen des Projekts soll eine App entwickelt werden. Die Basis für eine erfolgreiche Umsetzung des Projekts sei laut Mitteilung die breite Verankerung in der Gesellschaft.

Ansprechpartner der Jade Hochschule für das Projekt ist Prof. Dr. Michael Klafft (michael.klafft@jade-hs.de).