Oldenburg

Holperstrecken In Oldenburg Wann läuft’s auch hier für Radfahrer endlich glatt?

An der Elsflether Straße ist der Rad- und Gehweg in diesem Frühjahr streckenweise saniert worden. Was in Ohmstede geklappt hat, wünschen sich Bürgerinnen und Bürger auch in anderen Stadtteilen. Könnten die Wünsche erfüllt werden? Die NWZ hat in der Stadtverwaltung nachgefragt.