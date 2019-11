Streit um Tarif im Klinikum

Wilhelmshaven Im Streit um die Tarifverhandlungen am Klinikum Wilhelmshaven meldet sich nun auch der Betriebsrat zu Wort. Die Mitarbeitervertreter widersprechen der Darstellung des Geschäftsführers, wonach das Klinikum das Personal seit 2015 im Bereich der Pflege um 60 Vollkräfte aufgestockt und den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) für alle Mitarbeiter eingeführt habe. Zum einen gebe es seit dem Leistungserweiterung und neue Stationen, zum anderen sei lediglich ein an den TVöD angelehnter Haustarif ohne Dynamik und aktuell ohne Altersvorsorge abgeschlossen worden.

Mit Blick auf die neuen Stationen kommt der Betriebsrat zu dem Schluss: „Dass im Bereich der Pflege eine Entlastung stattgefunden haben soll, können wir nicht nachvollziehen. Wir stellen fest, dass die Stationen nach wie vor permanent unterbesetzt sind.“

Am Haustarifvertrag kritisiert der Betriebsrat vor allem das Fehlen einer betrieblichen Altersvorsorge (VBL). Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels sei die VBL ein sehr gewichtiges Kriterium in der Konkurrenzsituation mit anderen Krankenhäusern im Umfeld. So werde dem Betriebsrat von Mitarbeitern des Klinikums immer wieder berichtet, dass die fehlende Altersvorsorge ein Grund für den Wechsel in ein anderes Krankenhaus ist.