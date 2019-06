Wilhelmshaven 300 000 Besucher werden an diesem Wochenende zum 36. „Tag der Niedersachsen“ in Wilhelmshaven erwartet. Die maritime Festmeile ist Bestandteil des Jubiläumsprogramms zum 150-jährigen Bestehen der Jadestadt.

Dann steigt die Party

Los geht es am Freitag, 14. Juni, auf der Festmeile von 16 bis 20 Uhr. Am Samstag, 15. Juni, ist die Festmeile von 10 bis 20 Uhr und am Sonntag, 16. Juni, von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Auf den Bühnen gibt es am Freitag und Samstag bis 1.30 Uhr und am Sonntag bis 18 Uhr Programm.

Das wird geboten

Rund um den Großen Hafen, am Südstrand und in der Südstadt gibt es Erlebnismeilen mit den Schwerpunkten „Sport“, „Blaulicht und Technik“, „Niedersachsendorf“, „Kirche“, „Natur und Umwelt“, „Info und Erlebnis“ sowie „Tourismus“. Am Jade-Weser-Port geht es um das Thema „Hafen“. Auf sechs Bühnen gibt es Musik für jeden Geschmack. Auf Szeneflächen an der Jadeallee und am Bontekai treten vor allem Tanzgruppen auf. Auf der Bühne am Pier 2 in der Ahrstraße steigt am Freitag und Samstag ab 18 Uhr eine Party für Jugendliche und junge Erwachsene. Zur offiziellen Eröffnung am Samstag um 11 Uhr treten der Comedian Tan Caglar und der Singer-Songwriter Michael Schulte auf der NDR-Bühne am Valois­platz auf. Mit dabei sind dann auch Ministerpräsident Stephan Weil und Oberbürgermeister Andreas Wagner.

So kommen Sie hin

Übersicht über die Festmeile

Am besten mit Shuttle-Bussen von Sammelparkplätzen, mit der Nordwest-Bahn oder mit dem Fahrrad. Die Innenstadt ist im Festbereich großflächig gesperrt, Parkplätze sind dort rar. Ausgeschilderte Park&Ride-Angebote gibt es beim Parkplatz Sportforum an der Friedenstraße, beim Parkplatz der BBS Friedenstraße und am Samstag und Sonntag zusätzlich auf dem Parkplatz der Firma Manitowoc an der Industriestraße. Ein Motorrad-Parkplatz wird am Jade-Innovationszentrum an der Emsstraße eingerichtet. Achtung: Die Jachmann-Brücke am Ende des Friesendamms ist wegen Bauarbeiten gesperrt.

Für See- und Sehleute

Maritimes Flair prägt das große Niedersachsen-Fest. An der Festmeile sind das Küsten- und das Marinemuseum sowie die Kunsthalle geöffnet, ebenso das Info-Center beim Jade-Weser-Port Am Tiefen Fahrwasser. Wer Schiffe schauen will, kommt vor allem am Bontekai und an der Wiesbadenbrücke auf seine Kosten.

Alle Infos zum Fest unter: www.tdn19.wilhelmshaven.de