Oldenburg

Wandel In Der Oldenburger City Italienisches Unterwäsche-Label sorgt bald fürs „Drunter“

Calzedonia hat in der Innenstadt „gute Erfahrungen“ gemacht, nun siedeln die Italiener eine weitere Marke in Oldenburg an. Ein anderes Modegeschäft macht allerdings dicht – und das ist noch nicht alles. Ein Überblick.