Wilhelmshaven Drei „Dickschiffe“ und mehrere kompaktere Wohnmobile stehen an diesem kalten Novembermorgen auf dem Stellplatz beim Freizeitbad „Nautimo“ an der Friedenstraße 99 in Wilhelmshaven. Kabel bringen Strom in die Fahrzeuge, leise summen Elektromotoren. Ein Gast kommt mit einer Brötchentüte in der Hand an Platzwart Bernd Lohß (65) vorbei. „Ist alles in Ordnung?“, fragt Lohß, der Urlauber nickt zufrieden und verschwindet hinter der Tür seines Hauses auf Rädern.

Zufrieden war auch der Tester des Allgemeinen Deutschen Automobilclubs (ADAC), der vor einigen Wochen den Platz begutachtete. Sehr zufrieden sogar. Das Ergebnis gibt es jetzt im neuen Stellplatzführer des ADAC für 2019. Fünf Sterne und damit die Bestbewertung erhält der Platz. Nach Angaben von Thomas Nitsch, Redaktionsleiter des ADAC-Stellplatzführers, haben nur zwölf von rund 6900 Stellplätzen in ganz Europa diese Höchstwertung erreicht.

Camping im Trend

Campingurlaub liegt im Trend und die Wohnmobilfahrer bilden eine wachsende Gruppe. Nach Zahlen des Statistik-Portals Statista gab es 2016 mehr als 13 Millionen Übernachtungen auf Reisemobil-Stellplätzen in Deutschland. Reisemobilisten geben statistisch pro Kopf und Tag 44 Euro aus, ergänzt Bernd Lohß: „Sie sind also ein starker Wirtschaftsfaktor.“

Die Zahl der Wohnmobile in Deutschland stieg laut Statista von rund 326 500 in 2008 auf gut 450 000 in 2017.

Entsprechend steigt die Nachfrage nach Übernachtungsmöglichkeiten. Die Tourismusregionen im Nordwesten haben sich darauf eingestellt und ein dichtes Netz von Stellplätzen eingerichtet.

Grafik: Wohnmobil-Stellplätze in der Region (pdf)

Der ADAC erfasst diese Stellplätze und ihre Angebote über ein Meldesystem der Anbieter und besucht einen Großteil regelmäßig, um sie zu bewerten. Rund 20 Prüfer sind dafür in ganz Europa unterwegs, berichtet Thomas Nitsch vom ADAC. Die Prüfer kämen in der Regel unangemeldet, für die Platzbetreiber sei die Bewertung kostenlos. Die Prüfkriterien umfassen die Bereiche „Platz und Gelände“, „Strom und Wasser“ sowie „Service“. Zudem listet der Stellplatzführer Betriebszeiten, Übernachtungskosten, Kontaktdaten sowie Angebots- und Ausstattungsdetails auf.

Gut bewertet

Neben dem ausgezeichneten Platz in Wilhelmshaven gibt es in West-Niedersachsen noch einige weitere, sehr gut bewertete Plätze: In Wilhelmshaven auf der Schleuseninsel, in Norddeich, Ditzum, Stickhausen, Rhaudermoor, Ostrhauderfehn, Strücklingen, Lathen, Nordenham, Rieste und Bad Rothenfelde (jeweils 4 Sterne), sowie in Bedekaspel bei Südbrookmerland und in Fehndorf bei Haren an der Ems (jeweils 4,5 Sterne).

Am Fünf-Sterne-Platz beim Nautimo, der von den Stadtwerken Wilhelmshaven betrieben wird, fielen dem ADAC-Prüfer die großzügig parzellierten Stellplätze mit Grünfläche, die Sitzgruppen mit Strandkörben, das Service- und Freizeitangebot des benachbarten Schwimmbads, die Ver- und Entsorgungsanlagen sowie die gute Lage am Stadtzentrum auf.

Bernd Lohß ist selbst Reisemobilist und weiß, was seine Gäste wollen. Er hat den Platz als Mitarbeiter der Stadtwerke maßgeblich konzipiert und im Ruhestand nun sein Hobby zum Nebenberuf gemacht und arbeitet als Platzwart. Über die ADAC-Sterne freut er sich sehr: „Wenn die Bemühungen des ganzen Stellplatz-Teams so gewürdigt werden, dann macht uns das schon stolz.“