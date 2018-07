Wilhelmshaven Die Bestände der Kegelrobben im Wattenmeer stabilisieren sich weiter. Wie die Seehundexpertengruppe aus Deutschland, den Niederlanden und Dänemark am Montag in Wilhelmshaven bekannt gab, stieg die Zahl der Kegelrobben in diesem Jahr um 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Jahr 2018 wurden demnach insgesamt 6144 Tiere im dänischen, deutschen und niederländischen Wattenmeer erfasst.

In den drei Ländern werden zwei Mal im Jahr die erwachsenen Kegelrobben und die Jungtiere gezählt. 2018 wurden in Dänemark mit 228 Kegelrobben 3 Prozent mehr Tiere gezählt als im Vorjahr. In Schleswig-Holstein stieg die Zahl um 33 Prozent auf 188 Tiere, an der niederländischen Küste um 13 Prozent auf 4565 Tiere. Auf Helgoland vergrößerte sich der Bestand um 27 Prozent auf 780 Tiere. In Niedersachsen/Hamburg sank der Bestand um 9 Prozent auf 383 Tiere. Experten sehen das aber als Folge des großen Zuwachses von 2017, als die Tierzahl um 40 Prozent gestiegen war.

Neugeborene Kegelrobben werden während der Wurfzeit im Winter beobachtet. Ihre Zahl stieg 2017/18 um 8 Prozent auf 1377 Jungtiere im Wattenmeer und auf Helgoland an. Im niederländischen Wattenmeer wurden mit 821 gut 3 Prozent mehr Jungtiere gezählt als im Vorjahr, in Niedersachsen/Hamburg stieg die Zahl um 15 Prozent auf 228 Welpen. Helgoland zählte mit 322 Jungtieren 12 Prozent mehr als im Vorjahr, und 6 Welpen wurden in Schleswig-Holstein beobachtet. In Dänemark wurden bei der Zählung keine Welpen gesichtet. Allerdings deutet dort eine spätere Sichtung auf eine Kegelrobbengeburt hin. Die Zahl der Welpen ist den Experten zufolge ein Hinweis auf einen wachsenden Ortsbestand der Kegelrobben im Wattenmeer. Die Bestände breiten sich langsam nach Nordosten aus.

„Die Rückkehr der Kegelrobbe seit Mitte des 20. Jahrhunderts ist eine Erfolgsgeschichte des trilateralen Umweltschutzes“, sagte der stellvertretende Exekutivsekretär des Gemeinsamen Wattenmeersekretariats, Sascha Klöpper. Die drei Länder feiern in diesem Jahr 40 Jahre Zusammenarbeit beim Schutz des Wattenmeers.

Kegelrobben sind die größten Raubtiere an der Wattenmeerküste. Nach intensiver Bejagung verschwanden sie aus der Region und wanderten erst in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts aus britischen Gewässern wieder ins Wattenmeer ein.