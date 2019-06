Zusatz-Züge nach Wilhelmshaven

Wilhelmshaven Anlässlich des „Tags der Niedersachsen“ vom 14. bis 16. Juni in Wilhelmshaven fahren zusätzliche Züge der Nordwest-Bahn nach Wilhelmshaven. Zwischen Oldenburg und Wilhelmshaven wird es an dem Wochenende keinen Schienenersatzverkehr geben. Stattdessen fahren die Züge RE 18/RE 19 während der Hauptreisezeiten in beide Richtungen im 30-Minuten-Takt. Zusätzlich richtet die Nordwest-Bahn Nachtfahrten ein. Die Nachtzüge fahren von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag um 00.20, 1.09 und 2.20 Uhr in Richtung Wilhelmshaven – Oldenburg. Den Sonderfahrplan finden Fahrgäste auf der Homepage: