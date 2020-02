Wilsum Mehr als 1000 Landwirte aus Nordwestniedersachsen und Westfalen sind am Dienstag in den kleinen Ort Wilsum in der Grafschaft Bentheim gekommen – alle nur für Bundesagrarministerin Julia Klöckner. Die CDU-Politikerin hatte eine Einladung zu einer Fachtagung über Ackerbau und Düngung dreier regionaler Agrargenossenschaften angenommen. Aber Klöckners Ackerbaustrategie 2035 spielt an diesem Tag nur eine kleine Rolle.

Den meisten Landwirten brennt derzeit nichts mehr auf den Nägeln als die drohenden Einschränkungen beim Düngerecht. Deutschland verstößt seit Jahren gegen geltendes EU-Recht bei der Nitratbelastung des Grundwassers. Der Europäische Gerichtshof gab in einem Klageverfahren 2018 der EU-Kommission in allen Punkten recht. Bereits 2017 wurde das Düngerecht in Deutschland eingeschränkt. Dass nun schon wieder Verschärfungen drohen, will den meisten Landwirten nicht in den Kopf.

Existenzangst und Wut

Aber die EU-Kommission hält die schärferen Regeln ebenfalls für unzureichend. Deutschland muss nachbessern – und hat der Kommission vorgeschlagen, in besonders stark belasteten Regionen die Düngung um 20 Prozent unter dem Bedarf der Pflanzen zu reduzieren. Das bedeutet schlechteren Ertrag und Einkommensverluste. Viele Landwirte packt bei diesem Gedanken Existenzangst und Wut, sowohl auf die Politik als auch auf die Umweltlobbyisten.

Aber zur Begrüßung bekommt die CDU-Politikerin erst einmal 850 Rosen. Sie sollen eine Anerkennung für die Arbeit der Ministerin sein, aber auch Aufforderung, sich für Nachbesserungen im Messstellen-Netz einzusetzen, erklärt Matthias Everinghoff, Sprecher der neu gegründeten Bauern-Initiative „Land schafft Verbindung“, die hinter den Protesten steht.

Klöckner befindet sich im Spagat. Für die Anliegen der Bauern lasse sie sich gern „durch die Zeitungen treiben“. Sie sagt aber auch: Die Bauern müssten auf die Gesellschaft hören. Es sei nicht gut, immer nur auf den Beifall aus den eigenen Reihen zu hören.

Sie fordere Wertschätzung für die Landwirte. Junge Hofnachfolger müssten in der Lage sein, mit Freude den Betrieb weiterzuführen. Der Einzelhandel müsse fairer mit den Landwirten umgehen. Aber die Landwirte müssten auch auf die Anliegen der Gesellschaft und der Verbraucher hören: „Das sind nicht nur grüne Spinner.“

Hoffnungsschimmer

Hoffnung fassen die Landwirte nun, weil jüngst auch Klöckner mehr Transparenz und Fairness beim Messstellen-Netz gefordert hat. Einige Bundesländer seien da weiter als andere, sagt die Politikerin. Aber: „Auch die Wasserversorger hier in Niedersachsen melden sich und machen in Brüssel Stimmung für strengere Regelungen“, erklärt sie. Es drohten 300 Millionen Euro Strafzahlungen im Jahr. Im Publikum regt sich Unmut. „Dann nehmen Sie doch die Bauernmilliarde und bezahlen sie das damit“, ruft ein wütender Landwirt aus Oldenburg. „Das ist dummes Zeug“, erwidert Klöckner. Viele Landwirte buhen sie daraufhin aus. Aber Klöckner bleibt dabei: Eine Strafzahlung lasse sich nicht vermitteln.

Spiel auf Zeit

Everinghoff und seine Kollegen hoffen nun, dass die Überprüfung des Messstellen-Netzes ein wenig Zeit bringt und am Ende doch deutlich weniger Landwirte von der Düngereduktion betroffen sind.

Klöckner macht die Landwirte auf eine weitere unangenehme Wahrheit aufmerksam: Deutschland drohe, dass nicht nur in den besonders belasteten Gebieten die Düngung drastisch reduziert werde, sondern im gesamten Land. „Das ist Dänemark auch passiert“, sagt sie eindringlich. Die Wut der Bauern über die drohenden Einschränkungen mildert sie damit nicht.