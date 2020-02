Frage: Herr Konrad, Sie sind ein Fan der Zaubernuss, oder Hamamelis. Was ist das Zauberhafte an der Pflanze?

Konrad: Die Zaubernuss, die wir jetzt kennen, kommt ursprünglich aus dem asiatischen Raum. Sie kam im 18. und 19. Jahrhundert zuerst nach England und von dort nach ganz Europa. Da war es natürlich ein Phänomen, dass eine Pflanze hier blüht, wenn alle anderen es nicht tun, nämlich im Winter. Das hatte etwas Mystisches, Zauberhaftes, daher der Name.

Frage: Wie muss man sich die Blütenpracht denn vorstellen?

Konrad: Die Blüte der Zaubernuss besteht aus vier Blühfäden, den sogenannten Petalen, die je nach Sorte bis drei Zentimeter lang werden können. Die ersten Sorten blühen schon ab Weihnachten in schönen Gelb-, Orange- oder Rot-Tönen. Nicht nur, dass die Petalen bei vielen Sorten sehr filigran gestaltet sind, viele Sorten betören auch durch einen feinen, aromatischen Duft.

Frage: Wie sind Sie eigentlich zur Zaubernuss gekommen?

Konrad: Auf der Suche nach der von meinem Großvater gezüchteten Sorte „Frisan“ habe ich festgestellt, dass es eine Vielzahl von Sorten gibt, die aber in kaum einem Baumschulsortiment auch nur ansatzweise zu finden sind. Da es in Europa nur wenige Hamamelis-Sammlungen gibt, habe ich mir zum Ziel gesetzt, möglichst viele dieser Sorten in meiner Baumschule in einer eigenen Sammlung zusammen zu pflanzen und somit zum Erhalt beizutragen. Zur Zeit habe ich etwa 150 verschiedene Sorten.

Frage: Gibt es im Park der Gärten denn eine große Auswahl an Hamamelis?

Konrad: Im Park direkt und in einer Sortenvergleichssichtung stehen derzeit über 30 verschiedene Sorten. Weltweit gibt es ungefähr 300 Hamamelis-Sorten.

Frage: Wie geeignet für heimische Gärten sind Hamamelis-Pflanzen eigentlich?

Konrad: Sehr gut! Gerade hier im Nordwesten kann man fast alle Sorten ohne Bedenken pflanzen. Selbst die Blühfäden rollen sich bei Frost zum Schutz ein und können so je nach Sorte kürzere Frostperioden von minus 12 Grad bis zu minus 17 Grad unbeschädigt überstehen.

Frage: Bei der Winteröffnung am 16. Februar geht es aber ja nicht nur um Hamamelis, oder?

Konrad: Nein, es sind im Park der Gärten auch viele Christrosen-Arten und -Sorten ausgepflanzt. Man kann zu diesem Thema in zwei Führungen viel Wissenswertes über Standort, Pflege und Vielfalt erfahren.

Frage: Die Führungen zu Christrosen machen aber nicht Sie?

Konrad: Nein, das macht Olaf Schachtschneider aus Dötlingen. Er ist ein großer und geschätzter Fachmann auf diesem Gebiet und verkauft am Sonntag auch Pflanzen, die wirklich gut für den Garten geeignet sind.