Silbermedaille für Innovation einer Wüstinger Firma

Wüsting /Hude Die Firma Urban Fütterungstechnik in Wüsting (Landkreis Oldenburg) ist bekannt für ihre Innovationen, wenn es darum geht, den Landwirten die Arbeit zu erleichtern und zugleich das Tierwohl zu verbessern. Bereits drei Mal gab es dafür die Silbermedaille des „Innovation Award“ der internationalen Messe „Eurotier“. Um so erfreuter ist man bei Urban über den Gewinn einer weiteren Silbermedaille. Das sei eine tolle Nachricht in dieser Zeit, so die Geschäftsführer Thomas Sprock und Nicole Urban-Sprock. Dieses Mal hat es die Firma geschafft mit einem Hygiene-Set als Zusatzgerät für den von ihr entwickelten Kälbertränkeautomaten Alma Pro. Dass Set sorgt dafür, dass Nuckel und Boilerwasser mithilfe von UV-C-Desinfektion keimfrei werden.