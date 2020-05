Corona-Krise: Neustart voller Hoffnung

Wesermarsch Die vier Männer vom Montagsstammtisch waren die Ersten, die sich nach der coronabedingten Zwangspause im Bistro am Markt in Nordenham trafen. Auf zwei Tische verteilt, mit dem gebotenen Abstand, nahm die Klönrunde wieder den Betrieb auf. In ganz Niedersachsen öffneten Restaurants, Kneipen und Cafés am Montag wieder ihre Türen. Aufgrund zahlreicher Auflagen verlief der Neustart verhalten. „Aber wir sind zuversichtlich, dass die Gäste nach und nach wieder zurückkehren“, sagt Rüdiger Gallasch, der in Nordenham das Hotel Am Markt mit dem angeschlossenen Bistro betreibt.

Für den Neustart hat der Gastwirt einige Mitarbeiter zurückgeholt, die er wegen der Corona-Zwangspause in Kurzarbeit schicken musste. In den vergangenen Tagen hat Rüdiger Gallasch wie viele andere Gastronomen reichlich Mobiliar ausgeräumt und umgestellt. Zu den Auflagen der Wiedereröffnung gehört, dass die Zahl der Plätze um die Hälfte reduziert werden muss. Wichtig ist Rüdiger Gallasch der Hinweis darauf, dass Personen aus maximal zwei verschiedenen Haushalten an einem Tisch sitzen dürfen. Der Gastwirt freut sich, dass bereits viele Stammgäste Plätze reserviert haben. Claudia Vermeer, die am Montagmittag mit ihrer Lehrerkollegin Manuela Francksen im Bistro essen war, empfindet die Wiedereröffnung der Restaurants als eine „echte Befreiung“.

Auch bei Iris und Jörg Diekmann vom Restaurant Seeteufel in der Nordenhamer Fußgängerzone fiel der Start ruhig aus. „Heute ist der erste Tag, und montags ist sowieso nie viel los“, sah es Iris Diekmann, die im Service arbeitet, gelassen. Im Gastraum war jeder zweite Tisch gesperrt, und die Kunden konnten nur nach vorheriger Reservierung im Restaurant essen.

Für den Mittag lagen schon einige Reservierungen vor, allerdings hatten sich noch nicht alle Kunden mit den neuen Vorgaben angefreundet. „Ein Kunde war da und wollte einen Tisch, aber als ich ihn um seinen Namen und seine Telefonnummer bat, ist er wieder gegangen“, erzählt Iris Diekmann.

Mit einem verhaltenen Start hatten Ronald und Corinna Kortlang in ihrem SB-Restaurant im Famila-Center in Brake ohnehin gerechnet. Personaltechnisch haben sie deshalb stark runtergefahren. Das Angebot habe sich jedoch nicht verändert, über Preiserhöhungen würden sie nicht nachdenken. „Den fehlenden Umsatz können wir dadurch nicht ersetzen“, sagt Ronald Kortlang. Wichtig sei, dass es überhaupt weitergehen dürfe. Die nötigen Schutzvorgaben seien umgesetzt, nun bliebe nur abzuwarten.