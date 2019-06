Westerstede Die Ammerländer Versicherung peilt eine weitere runde Zahl bei ihren Versicherten an: „In diesem Jahr rechnen wir erstmals in der Unternehmensgeschichte mit über 600 000 Kunden“, meinten Vorstandsvorsitzender Axel Eilers und Vertriebsvorstand Gerold Saathoff kürzlich anlässlich der Vertreterversammlung. Per Ende Mai waren es 582 500.

„Wir freuen uns über diese Entwicklung“, hieß es. „Noch vor fünf Jahren zählte die Ammerländer Versicherung 247 000 Mitglieder.“

Man sei vielversprechend in das Jahr 2019 gestartet. Es werde davon ausgegangen, dass die Ammerländer Versicherung ihre dynamische Entwicklung fortsetzen werde. Die Mitgliederzahl sei 2018 um 19,8 Prozent auf 547 897 gestiegen. Mit 106 Mitarbeitern sei auch bei der Personalstärke eine neue Rekordmarke erreicht worden. Verglichen mit 2017 schlossen Kunden 20,84 Prozent mehr Versicherungsverträge bei der Ammerländer ab (713 618 Verträge). Die Beitragseinnahmen legten um 21,2 Prozent auf rund 47,02 Millionen Euro zu.

Die Ammerländer Versicherung beendete das Jahr 2018 mit einem Gewinn nach Steuern von rund 3,4 Millionen Euro. Er soll laut Beschluss der Mitgliedervertreter in die Rücklage fließen. Der gesamte Kapitalbestand lag bei 36,33 (Vorjahr: 31,49) Millionen Euro.

Der Aufsichtsrat wurde um ein Mitglied ergänzt: Rolf Hinrichs (Westerstede) unterstützt künftig den Aufsichtsratsvorsitzenden Helmut Oeltjendiers sowie die Vorstände Axel Eilers und Gerold Saathoff bei ihrer Arbeit.

Die Ammerländer Versicherung, 1923 gegründet, ist ein konzernunabhängiger Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG). Versicherte sind gleichzeitig auch Mitglieder.