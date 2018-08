Geflügelspezialist Claus investiert und expandiert

Westerstede /Friesoythe Die Claus Gruppe setzt auf Expansion. Im Westersteder Ortsteil Moorburg erweitert der Geflügelverarbeiter eine erst im Jahr 2016 errichtete Produktionshalle jetzt um mehr als 2000 Quadratmeter auf künftig insgesamt 3200 Quadratmeter. „Die Investitionen belaufen sich auf etwa drei Millionen Euro“, sagte Stefan Claus, stellvertretender Geschäftsführer der Unternehmensgruppe. „Durch die Erweiterung können wir zwischen 30 und 40 neue Arbeitsplätze schaffen.“

Zugleich kündigte Claus an, dass die Produktion künftig in Moorburg konzentriert werden soll. Aktuell produziert die 1986 gegründete Unternehmensgruppe auch noch an einem zweiten Standort in Friesoythe. Insgesamt beschäftigt die Gruppe derzeit 180 Mitarbeiter.