Hamori neu im Semco-Team

Westerstede Neues Gesicht in der Geschäftsführung der Westersteder Semco-Gruppe: Der vom geschäftsführenden Gesellschafter Hermann Schüller geführte Flachglas-Spezialist nahm Mark Hamori für den Bereich Vertrieb in das Führungsgremium auf. Damit seien eine strategisch wichtige Funktion neu besetzt und die „Weichen für eine weiterhin erfolgreiche Zukunft gestellt“ worden, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Hintergrund der Neubesetzung sei die „konsequente Wachstumsstrategie“ der Westersteder.

Der Diplom-Kaufmann Mark Hamori (46) stammt aus München. Er war, von der Würth-Gruppe kommend, bis 2017 Vorsitzender der Geschäftsführung der SIG Germany GmbH und deren Tochterunternehmen.

Semco erzielt mit 1450 Mitarbeitern und 18 Standorten bundesweit einen Jahresumsatz von über 225 Mio. Euro.