Westerstede /Oldenburg /Varel Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr rechnet bei der Küstenautobahn 20 mit einer Verzögerung von neun Monaten wegen der Nachbesserungen im Planfeststellungsverfahren. Das teilte der Leiter des Geschäftsbereichs Oldenburg der Behörde, Sebastian Mannl, am Dienstag auf NWZ-Anfrage mit. Mannl ist auch Projektleiter für die Küstenautobahn.

Das führte zu der Verzögerung: Eigentlich sollte das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig im September in mündlicher Verhandlung über Klagen gegen den ersten Abschnitt der Küstenautobahn von Bad Zwischenahn nach Hahn-Lehmden entscheiden. Im Falle einer positiven Entscheidung hätte noch im Herbst Baubeginn sein können. Der Gerichtstermin wird nun voraussichtlich im April 2020 stattfinden. Gegen den Planfeststellungsbeschluss für den ersten Abschnitt der Küstenautobahn hatten Privatleute aus dem Ammerland und der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland geklagt.

Wie eine Kleinkläranlage

Die angeforderten Änderungen betreffen nach Mannls Worten vier Regenrückhaltebecken im ersten Planungsabschnitt der Küstenautobahn. Im Klageverfahren gegen die Autobahn 39 von Wolfsburg nach Lüneburg hatte das Bundesverwaltungsgericht festgestellt, dass die Wasserbehandlung nicht hinreichend berücksichtigt wurde. Das führt jetzt zu der Verzögerung bei der A 20, weil die Genehmigungsbehörde, die Stabsstelle Planfeststellung in der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Hannover, auch den Planern der Küstenautobahn aufgegeben hat, in Sachen Wasserrahmenrichtlinie nachzubessern. Die Lösung zur Behandlung des Regenwassers könne man sich vorstellen wie eine Kleinklärkläranlage, sagte Mannl: „Der Nachweis muss geführt werden, dass keine Schadstoffe eingeleitet werden.“

IHK mahnt

„Wenn ich das Bundesverwaltungsgericht richtig verstanden habe, dann hält es die Küstenautobahn im Grunde für genehmigungsfähig“, sagte Ammerlands Landrat Jörg Bensberg. „Wenn das so ist, ist das eine gute Nachricht.“ Ärgerlich sei die Verzögerung, bei einem solchen Verfahren aber nicht ungewöhnlich.

Ähnlich sehen es Frieslands Landrat Sven Ambrosy und Gerd Stuke, Präsident der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer: „Die A 20 ist und bleibt eines der wichtigsten Autobahnprojekte für ganz Norddeutschland. Dass es zu Verzögerungen im ersten Planungsabschnitt kommt, ist bedauerlich. Gleichzeitig wird einmal mehr deutlich, wie wichtig eine Evaluation der EU-Wasserrahmenrichtlinie ist, wenn wir künftig überhaupt noch Infrastruktur in Deutschland realisieren wollen“, sagte Stuke.