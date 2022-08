Ammerländer Ausbildungszentrum für Gesundheitsberufe: PIA-Bewerbung: Pflege-Azubis lernen fachübergreifend

Westerstede Auszubildende verschiedener Einsatzbereiche in der Pflege lernen am Ammerländer Ausbildungszentrum für Gesundheitsberufe (AAfG) künftig gemeinsam. Indem sich das AAfG neben der Akutpflege auch für Auszubildende aus ambulanten und stationären Langzeitpflegeeinrichtungen öffnet, sollen die Nachwuchskräfte ein größeres Verständnis für das ganze Berufsbild entwickeln. Mit diesem Paradigmenwechsel hat sich die Einrichtung um den Preis für Innovative Ausbildung (PIA) der NWZ beworben.

• Die Idee

Wenn Generalistik, dann auch richtig: Das ist die Ausbildungsidee des AAfG. Bisher bildete die Einrichtung alle Auszubildenden mit dem fachlichen Schwerpunkt „stationäre Akutpflege“ aus. Ab kommenden Februar öffnet sie ihre Türen in der Teilzeitausbildung auch für andere Fachbereiche. Dann lernen die angehenden Fachkräfte in der Akutpflege, der ambulanten und der stationären Langzeitpflege gemeinsam. Damit will das AAfG auch dem generalistischen Ansatz in der neuen Pflegeausbildung gerecht werden. „Endlich kann ein fruchtbarer Austausch zwischen den Auszubildenden erfolgen, sodass sie die Chance haben, ein größeres Verständnis für die verschiedenen Pflegebereiche zu entwickeln“, sagt die Schulleiterin und Pflegewissenschaftlerin Ruth Wienöbst. Das Team des Ausbildungszentrums sei überzeugt, dass die Öffnung für alle Bereiche von Erfolg gekrönt sein wird.

• Die Ausbilder

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den Wirtschafts-Newsletter der Nordwest Mediengruppe erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Der NWZ-Wirtschafts-Newsletter - jeden Donnerstag neu Die wichtigsten Wirtschaftsneuigkeiten und ein Ausblick auf die kommende Woche.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Die wichtigsten Wirtschaftsneuigkeiten und ein Ausblick auf die kommende Woche.

Das AAfG bildet am Standort in Westerstede nach eigenen Angaben aktuell mehr als 200 Pflegefachleute für die Trägerhäuser Ammerland Klinik und Karl Jaspers Klinik aus. Dabei lernen die Berufseinsteiger die verschiedenen Fachbereiche beider Kliniken kennen und sind zudem in Einrichtungen der ambulanten und stationären Langzeitpflege im Einsatz.

Die Ausbildung wird in Voll- und in Teilzeit angeboten. Erstere startet immer zum August und zum Oktober eines Kalenderjahres. Im Februar 2023 startet außerdem wieder ein Teilzeit-Kurs.