Westerstede Baubeginn für den ersten Abschnitt der Küstenautobahn A 20 soll im Herbst 2019 sein. Das bestätigte Joachim Delfs, Leiter des Geschäftsbereichs Oldenburg der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Mit dem Wirtschafts- und Verkehrsministerium gebe es „eine grobe Verabredung“, sagte Delfs.

Gegen den Planfeststellungsbeschluss für den 13 Kilometer langen Abschnitt der A 20 zwischen Westerstede und Jaderberg sind Klagen anhängig. Sie werden im September in mündlicher Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig verhandelt. Unabhängig davon haben die Klagen keine aufschiebende Wirkung. Zwar darf die Straßenbaubehörde vor dem Urteil nicht in großem Umfang tätig werden, sie darf aber mit sogenannten Prospektionsarbeiten beginnen: Die Denkmalschutzbehörde hat der Straßenbaubehörde Verdachtsflächen in der Gemeinde Wiefelstede gemeldet, auf denen Bodendenkmale vermutet werden. Ein Bagger wird auf diesen Flächen schürfen, um dem Verdacht nachzugehen.

Neben dem bereits genehmigten ersten Abschnitt sind zwei weitere Abschnitte der Küstenautobahn im Planfeststellungsverfahren (Jaderberg – Schwei; Bremervörde – Elm), fünf weitere Abschnitte befinden sich in der Planung. In Niedersachsen hat die Küstenautobahn eine Länge von 121 Kilometern, eines der größten Straßenbauprojekte.