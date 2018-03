Warnstreik bei der Telekom

Westerstede Mit einem Warnstreik beteiligten sich am Mittwoch auch Mitarbeiter der Telekom-Niederlassung in Westerstede (Landkreis Ammerland) an den bundesweiten Protesten. Rund 130 Mitarbeiter ließen die Arbeit ruhen und bekräftigten in der dritten Tarif-Verhandlungsrunde die Forderungen der Gewerkschaft nach mehr Lohn.

Am Mittwoch gab es auch Aktionen in Bremen und weiteren Städten. An den Warnstreiks beteiligten sich nach Gewerkschaftsangaben insgesamt rund 6000 Beschäftigte aus allen Bereichen.