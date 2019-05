Warnstreiks in Edeka-Lagern

Wiefelstede /Lauenau Vor der zweiten Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt des Großhandels in Niedersachsen und Bremen hat die Gewerkschaft „Verdi“ mit einem Warnstreik in Lagern der Firma Edeka Druck aufzubauen versucht. Betroffen waren nach „Verdi“-Angaben unter anderem Standorte in Wiefelstede, wo schon am Vormittag mehr als 200 Mitarbeiter die Arbeit niederlegten, und Lauenau. „Es läuft viel besser als wir erwartet haben“, sagte Streikleiter Christian Vasenthien, der von zeitweise bis zu 100 Streikenden in Lauenau sprach.