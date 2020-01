Wiefelstede /Minden Affront gegen Landwirte oder nur ein missglückter Slogan? Auf jeden Fall hat ein Edeka-WerbePlakat zum 100-jährigen Bestehen mit dem Komiker Otto Waalkes und dem Spruch „Essen hat einen Preis verdient: den niedrigsten“ für reichlich Zündstoff in der Debatte um die Zukunft der Landwirtschaft gesorgt.

In Wiefelstede hatten Landwirte in der Nacht zu Montag das Edeka-Zentrallager für einige Stunden blockiert. Spontan waren Sonntagabend mehr als 250 Landwirte aus den Kreisen Ammerland, Friesland, Cloppenburg, Wesermarsch und Oldenburg mit Traktoren zu dem Edeka-Zentrallager gefahren und hatten die Auslieferung von 21.40 Uhr bis 4 Uhr früh am Montag blockiert.

Das Plakat unterstütze die Billigkultur bei Lebensmitteln, kritisierten sie. „Wir sind der Meinung, dass Lebensmittel einen Preis haben und nicht verramscht werden sollten“, sagte Landwirt Felix Müller aus Lehmden (Ammerland).

Edeka Minden-Hannover reagierte auf die Proteste und ließ die umstrittenen Plakate entfernen. Man habe niemanden verärgern wollen, das Ganze handele sich um ein Missverständnis, beteuerte eine Sprecherin. „Ziel der Marketingkampagne war es, alle Ortschaften, wie zum Beispiel auch Minden oder Bremen, in unserem Absatzgebiet individuell anzusprechen. Es war somit eindeutig der Ort ,Essen/Oldenburg‘ gemeint und nicht Essen im Sinne von Lebensmitteln“, heißt es in einer am Montag verbreiteten Erklärung der Edeka.

Tatsächlich hing das Plakat „Essen hat den niedrigsten Preis verdient“ nur in der Gemeinde Essen/Oldenburg im Kreis Cloppenburg. Das Plakat verbreitete sich aber rasend schnell in den sozialen Netzwerken und sorgte in der aufgeheizten Debatte um den Preisdruck in der Landwirtschaft für große Aufregung.

