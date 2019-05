Wiefelstede Die Molkerei Ammerland, einer der großen deutschen Milchverarbeiter, nähert sich weiter der magischen Umsatz-Marke von einer Milliarde Euro. 2018 stieg der Umsatz um 3,1 Prozent auf 916,8 Millionen Euro, wie die Molkerei Ammerland (Hauptsitz: Wiefelstede-Dringenburg) am Dienstag anlässlich der Jahresversammlung bekanntgab. Diese Steigerung sei „in einem Umfeld gelungen, das im abgelaufenen Geschäftsjahr von sinkenden Durchschnittserlösen in fast allen wesentlichen Produktgruppen geprägt war“, hieß es.

Ein Motor ist der Export. Mittlerweile exportiert die Molkerei Ammerland ihre Marke „Ammerländer“ in rund 60 Staaten, der Exportanteil hat laut Geschäftsbericht 50 Prozent erreicht. „Im Geschäftsjahr 2019 soll die Internationalisierung weiter ausgebaut werden“, wurde angekündigt.

Die Molkerei verarbeitete an ihren Standorten Dringenburg und Oldenburg 1,8 Milliarden Kilogramm Milch – ein Plus von 3,9 Prozent. Deutlich hochgefahren wurde die Käseproduktion mit 145 474 Tonnen (plus 8,3 Prozent). Noch stärker wuchs die Pulverproduktion, nämlich um 19,7 Prozent auf 53 591 Tonnen. Geringer war dagegen der Ausstoß an Butter (minus 8,4 Prozent auf 20 939 Tonnen) und Frischeprodukten wie Milch (minus 2,9 Prozent auf 130 848 Tonnen).

Basis der Produktion ist die Milchanlieferung durch (Jahresmittel 2018) 1888 Landwirte – meist aus dem Oldenburger Land und Ostfriesland. Erneut konnte die Molkerei Ammerland Milcherzeuger hinzugewinnen – was das weitere Wachstum absichert. Allein bis Ende April 2019 kamen noch einmal sieben Prozent mehr Milch hinzu.

Dazu dürfte beigetragen haben, dass der Milchauszahlungspreis 2018 über dem niedersächsischen Durchschnitt lag – obwohl er angesichts der Marktverhältnisse 2018 um 1,9 Cent auf 34,62 Cent gesunken war.

Im laufenden Jahr dürfte mehr Geld in die Kassen der Milchlieferanten fließen. „Die Märkte sind stabil“, fasste Geschäftsführer Ralf Hinrichs gegenüber unserer Zeitung die Lage nach vier Monaten zusammen. Der Milchauszahlungspreis liege um rund drei Prozent über dem Vorjahresniveau. Auch für das Gesamtjahr sei eine Steigerung zu erwarten.

Hinrichs betonte die Erfolge mit neuen Produktreihen. „Nachhaltigkeit liegt voll im Trend“, sagte er und wies vor allem auf Weidemilch (seit 2017) ohne Gentechnik sowie die 2018 eingeführte Bio-Milch nach Bioland-Kriterien hin. Beides werde im Oldenburger Werk produziert, sei bei Handel und Verbrauchern von Beginn an auf positive Resonanz gestoßen und zeige „erheblichen Zuwachs“, so Hinrichs. Als erstes Unternehmen in Deutschland setze man bei der „Ammerländer Biomilch“ auf eine nachhaltige Verpackung, vollständig aus nachwachsenden Rohstoffen. Seit April werde dieser Karton auch bei Weide-Frischmilch eingesetzt.

Hinrichs sieht die Genossenschaft auch vor dem Hintergrund der aktuellen Europawahl-Ergebnisse gut positioniert. „Wenn grüne Wähler ihre Ideale in die Tat umsetzen, müsste eigentlich mehr Geld bei uns ankommen“, meinte er. Man empfehle Landwirten auch, ihr Ferienangebot im Nordwesten auszubauen – für den Fall, dass tatsächlich weniger geflogen werde, um das Klima zu schonen.

Unterdessen investiert die Molkerei Ammerland (501 Mitarbeiter/Vollzeit gerechnet) weiter kräftig – wie schon seit Jahren. So wurde dieser Tage mit dem Bau eines weiteren Hochregallagers begonnen. Derzeit fahren alle vier Käsereien unter Volllast.