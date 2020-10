Kärnten mit geringen Einbußen

Wien Die Corona-Krise hat den Tourismus in Österreich im Sommer regional sehr unterschiedlich getroffen. Von Mai bis September lag die Zahl der Übernachtungen in der Hauptstadt Wien um rund 80 Prozent unter den Werten des Vorjahreszeitraums, in Kärnten nur um elf Prozent, wie Statistik Austria am Dienstag berichtete.