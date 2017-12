Niki-Gespräche unter Zeitdruck

Wien Kurz vor dem Jahresende laufen die Verhandlungen über den Verkauf der insolventen Fluglinie Niki (bisher zu Air Berlin gehörend) an die British-Airways-Mutter IAG auf Hochtouren. Die Zeit drängt, denn die Betriebserlaubnis der Niki läuft am 3. Januar aus. Sie muss aber erhalten bleiben, denn an ihr hängen die besonders begehrten und wertvollen Start- und Landerechte der Niki, die sogenannten Slots. Der vorläufige Insolvenzverwalter Lucas Flöther hofft, die Gespräche bis 31. Dezember zum Abschluss zu bringen.