Opec: Energiebedarf wird deutlich steigen

Wien Öl ist nach Einschätzung des Ölkartells Opec auch 2040 noch der weltweit wichtigste Energieträger. Wie die Organisation erdölexportierender Staaten in ihrem am Dienstag veröffentlichten Ausblick für den Ölmarkt schreibt, wird gleichzeitig der weltweite Energiebedarf um 25 Prozent steigen. Der Anteil von Öl am gesamten Energiemix mache 2040 rund 28 Prozent aus. Der zweitgrößte Anteil werde dann nicht mehr auf Kohle, sondern auf Gas (25 Prozent) entfallen. Für den Anstieg sorgen demnach vor allem Indien, China und auch die Gemeinschaft der 14 Opec-Länder.