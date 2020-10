Weitere Nachtzüge in Europa

Wien Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) wollen ihr Nachtzug-Angebot europaweit ausbauen. Mit der neuen Nightjet-Verbindung gehe es ab dem Fahrplanwechsel im Dezember täglich von Wien und Innsbruck nach Amsterdam, so ÖBB-Chef An­dreas Matthä am Mittwoch in Wien. Weitere Bahn-Ziele, die mit Mittelstreckenflügen erreichbar seien, würden geplant. „Mein Ziel ist weiterhin klar: Ich möchte bis 2028 wieder ein ausgebautes Nachtzugnetz in Europa sehen – von Berlin nach Paris, von Stockholm bis Rom“, sagte Matthä.