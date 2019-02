2018 so viele Übernachtungen wie nie

Wiesbaden Der Boom im Deutschland-Tourismus hat sich im vergangenen Jahr fortgesetzt. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem In- und Ausland stieg um vier Prozent auf 477,6 Millionen, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Es war das neunte Rekordjahr in Folge.

Die Zahl der Übernachtungen von Reisenden aus dem Ausland erhöhte sich um fünf Prozent auf 87,7 Millionen. Bei inländischen Gästen gab es ein Plus von vier Prozent auf 389,9 Millionen. Berücksichtigt werden Beherbergungsbetriebe mit mindestens zehn Schlafgelegenheiten. Deutschland ist Touristikern zufolge beliebtestes Ziel der Bundesbürger.