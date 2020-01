2019 deutlich weniger Bier

Wiesbaden Für die deutsche Braubranche zeichnet sich nach dem Hitze- und WM-getragenen Ausnahmejahr 2018 ein deutlicher Absatzrückgang ab. Im Jahr 2019 sank der Bierabsatz bis Ende November um 2,5 Prozent auf 85,2 Millionen Hektoliter, wie aus den jüngsten Daten des Statistischen Bundesamtes hervorgeht. Damit ist rein rechnerisch eine Großbrauerei verschwunden. In dieser Statistik ist nur alkoholhaltiges Bier enthalten – also nicht das seit Jahren in der Verbrauchergunst steigende alkoholfreie Bier. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Brauer-Bundes, Holger Eichele, zeigte sich mit Blick auf die Fußball-EM für 2020 optimistisch.