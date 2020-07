75 Prozent weniger Übernachtungen

Wiesbaden Die Corona-Krise hat auch im Mai die Geschäfte der Hoteliers in Deutschland gelähmt. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem In- und Ausland brach im Vergleich zum Vorjahr um 74,8 Prozent ein, teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag mit. Demnach gab es nur noch 11,2 Millionen Übernachtungen in Hotels, Pensionen und anderen Beherbergungsbetrieben. Besonders deutlich war der Einbruch bei Reisenden aus dem Ausland (-90,9 Prozent).