Wiesbaden Erneuter Dämpfer für die deutsche Industrie: Im Juni sind bei den Unternehmen 4,0 Prozent weniger Bestellungen eingegangen als im starken Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Seit Beginn des Jahres sind die Auftragseingänge in der Industrie damit in fünf von sechs Monaten gefallen.

Deutschlands Maschinenbauer trotzen dagegen mit einem preisbereinigten Plus von sieben Prozent in den ersten sechs Monaten dem Trend. Der Aufschwung setzt sich nach Einschätzung von Volkswirten zwar fort, er dürfte aber schwächer ausfallen als zunächst erwartet.

Der Durchhänger im Juni in der Industrie fiel deutlich stärker aus als von Analysten erwartet, die mit einem Rückgang von 0,5 Prozent gerechnet hatten. Im Vergleich zum Juni 2017 sank der Auftragseingang um 0,8 Prozent. Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank sieht eine mögliche Ursache in der Furcht vor einem Handelskrieg. Dies sorge „für eine gewisse Zurückhaltung bei den Neubestellungen“. Ralph Solveen von der Commerzbank erwartet, dass sich die Schwächephase in das zweite Halbjahr hinzieht und das Wachstum der gesamten Wirtschaft bremst.