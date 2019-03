Wiesbaden Die deutsche Exportwirtschaft hat nach Rückschlägen zum Jahresende im Januar wieder zugelegt. Die Ausfuhren wuchsen gemessen am Vorjahresmonat um 1,7 Prozent auf 108,9 Milliarden Euro, teilte das Statistische Bundesamt jetzt mit.

Zum Jahresbeginn sorgte vor allem eine starke Nachfrage aus Ländern außerhalb der EU für eine Erholung. Die Exporte in Drittländer wie die USA und China stiegen um 3,3 Prozent. Gemessen am Vormonat Dezember stagnierten die Exporte im Januar allerdings. „Angesichts der düsteren Konjunkturprognosen sind wir mit dem moderaten Start in das laufende Jahr ganz zufrieden“, sagte Holger Bingmann, Präsident des Außenhandelsverbands BGA.

Die Importe kletterten binnen Jahresfrist um 5,0 Prozent auf 94,4 Milliarden Euro.