Babyboom in Deutschland hält an

Wiesbaden Der Geburtenanstieg in Deutschland hat sich im Jahr 2016 fortgesetzt. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, wurden 792 131 Kinder geboren, 54 556 mehr als im Jahr 2015 (plus sieben Prozent). Auch in Bremen und Niedersachsen zählten die Statistiker mehr Geburten: In Niedersachsen kamen 75 215 Kinder zur Welt, das sind 8023 mehr als im Vorjahr. In Bremen stieg die Zahl von 6509 auf 7136 Babys (plus 627).

In allen Bundesländern kamen 2016 mehr Kinder zur Welt als im Vorjahr. In den westdeutschen Flächenländern und in den Stadtstaaten stieg die Zahl der Neugeborenen durchschnittlich um acht Prozent, während der Anstieg in den ostdeutschen Flächenländern mit plus vier Prozent etwas schwächer ausfiel.

Deutsche Mütter brachten rund 607 500 Kinder zur Welt (plus 3 Prozent). Mütter mit ausländischer Staatsangehörigkeit brachten 184 660 Kinder zur Welt (plus 25 Prozent).